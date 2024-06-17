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Новости по теме: Евро 2024

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Сборная Румынии сотворила историю после разгрома на Евро-2024

Сборная Румынии сотворила историю после разгрома на Евро-2024
©x.com/EURO2024

Сборная Румынии сотворила историю на чемпионатах Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.

В стартовом матче группы E Евро-2024 в Мюнхене румыны сенсационно обыграли сборную Украины - 3:0.

Забитыми голами отметились Николае Станчу (29-я минута), а после перерыва Рэзван Марин (53) и Денис Дрэгуш (59) увеличили преимущество, завершив матч с крупным счетом.

Таким образом, сборная Румынии, начала турнир с самой крупной победы в своей истории на чемпионатах Европы.

В следующем матче румынская команда встретится со сборной Бельгии 22 июня, в субботу. В группе также выступает сборная Словакии, которая сегодня, 17 июня, сыграет с Бельгией.

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Метки:
Румыния Украина Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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