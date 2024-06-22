Сборная Португалии приняла решение по Роналду на матч Евро-2024

Сборные Турции и Португалии объявили составы на матч второго тура группового этапа Евро-2024 в Германии, сообщают Vesti.kz.
Встреча квартета F пройдет сегодня, 22 июня в Дортмунде и начнется в 21:00 по казахстанскому времени.
Турция: Байындыр, Челик, Акайдын, Кекчю, Актюркоглу, Чалханоглу, Бардакджи, Кадыоглу, Алпер Йылмаз, Айхан, Акгюн.
Португалия: Кошта, Пепе, Диаш, Пальинья, Роналду, Фернандеш, Силва, Леау, Мендеш, Канселу, Витинья.
Digam 𝗢𝗟𝗔́ às nossas estrelas! 🌟👋 #PartilhaAPaixão | #EURO2024 pic.twitter.com/BvmQDnhhWM— Portugal (@selecaoportugal) June 22, 2024
Напомним, в первом туре португальцы одержали волевую победу над Чехией (2:1), а сборная Турции обыграла команду Грузии - 3:1.
Добавим, что сегодня Грузия и Чехия сыграли вничью - 1:1.
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