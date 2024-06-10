Сборная Италии выиграла матч перед стартом Евро-2024

Сборная Италии по футболу отметилась минимальной победой над Боснией и Герцеговиной в товарищеском матче, прошедшем в Эмполи, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0, а решающий гол на 38-й минуте забил Давид Фраттези.

Отметим, что итальянцы - действующие чемпионы Европы. На предстоящем Евро они выступят в группе B, где их соперниками будут сборные Испании, Хорватии и Албании.

Континентальный турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

С окончательным составом сборной Италии на Евро-2024 можно ознакомиться здесь.