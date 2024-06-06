Сборная Италии назвала окончательный состав на Евро-2024

Сборная Италии по футболу представила окончательный состав на чемпионат Европы 2024 года, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, передают Vesti.kz.
В список вошли 26 игроков.
Заявка "Скуадры Адзурры":
вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет ("Наполи"), Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм");
защитники: Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все - "Интер"), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба - "Торино"), Риккардо Калафьори ("Болонья"), Андреа Камбьязо, Федерико Гатти (оба - "Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Джанлука Манчини ("Рома");
полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба - "Интер"), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба - "Рома"), Николо Фаджоли ("Ювентус"), Майкл Фолоруншо ("Верона"), Жоржиньо ("Арсенал");
нападающие: Федерико Кьеза ("Ювентус"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Джакомо Распадори ("Наполи"), Матео Ретеги ("Дженоа"), Джанлука Скамакка ("Аталанта"), Маттиа Дзакканьи ("Лацио").
𝑬𝑼𝑹𝑶 𝟐𝟎𝟐𝟒 🇮🇹— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) June 6, 2024
La lista dei 2️⃣6️⃣ convocati del Ct Luciano Spalletti per #EURO2024 💙#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/b5YwSrKxX8
Италия начнет континентальный турнир в квартете В, где ее соперниками будут команды Испании, Хорватии и Албании.
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