Войти через социальную сеть Войти через социальную сеть

Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа

Место

Реклама Новости спорта Футбол Евро-2024 Вчера 23:05 Комментарии Сборная Италии назвала окончательный состав на Евро-2024 ©twitter.com/Azzurri Сборная Италии по футболу представила окончательный состав на чемпионат Европы 2024 года, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, передают Vesti.kz. В список вошли 26 игроков. Заявка "Скуадры Адзурры": вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет ("Наполи"), Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм"); защитники: Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все - "Интер"), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба - "Торино"), Риккардо Калафьори ("Болонья"), Андреа Камбьязо, Федерико Гатти (оба - "Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Джанлука Манчини ("Рома"); полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба - "Интер"), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба - "Рома"), Николо Фаджоли ("Ювентус"), Майкл Фолоруншо ("Верона"), Жоржиньо ("Арсенал"); нападающие: Федерико Кьеза ("Ювентус"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Джакомо Распадори ("Наполи"), Матео Ретеги ("Дженоа"), Джанлука Скамакка ("Аталанта"), Маттиа Дзакканьи ("Лацио"). 𝑬𝑼𝑹𝑶 𝟐𝟎𝟐𝟒 🇮🇹



La lista dei 2️⃣6️⃣ convocati del Ct Luciano Spalletti per #EURO2024 💙#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/b5YwSrKxX8 — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) June 6, 2024 Италия начнет континентальный турнир в квартете В, где ее соперниками будут команды Испании, Хорватии и Албании. Поделиться в соц. сетях:













Реклама Загрузка матч-центра... Статистика Футбол Футбол

Футзал

Хоккей

Волейбол

Баскетбол

Бенди

Водное поло

Гандбол

Хоккей на траве

Пляжный футбол Реклама Новости Реклама