Сборная Германии побила свой рекорд на Евро

Сборная Германии по футболу во втором туре группового этапа Евро-2024 обыграла команду Венгрии, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Штутгарте завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев чемпионата Европы. Забитыми голами отметились Джамал Мусиала и Илкай Гюндоган.

В первом туре немцы разгромно обыграли шотландцев со счетом 5:1. Таким образом, на счету сборной Германии семь голов на групповом этапе Евро-2024 - это рекордный показатель для команды на чемпионатах Европы.

По информации Opta, в последний раз немцы забивали так много голов (семь мячей) в группе ЧМ-2014 в Бразилии, ставшего триумфальным для них.

При этом, у немцев на групповом этапе Евро-2024 остался еще один матч против Швейцарии.