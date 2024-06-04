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Новости спорта Футбол Евро-2024
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Сборная Англии повторила необычный трюк 30-летней давности

Сборная Англии повторила необычный трюк 30-летней давности
©x.com/England

Сборная Англии в товарищеском матче обыграла команду Боснии и Герцеговины, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Ньюкасл-апон-Тайне завершилась со счетом 3:0 в пользу родоначальников футбола. В составе англичан отличились Коул Палмер (60-я минута с пенальти), забивший дебютный мяч в составе национальной команды, Трент Александер-Арнольд (85-я) и Харри Кейн (89-я).

Примечательно, что в стартовом составе сборной Англии не было игроков "Манчестер Сити", "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед". Как отмечает Opta в последний раз такое случалось в ноябре 1994 году, когда Англия играла против Нигерии.

Сборная Англии готовится к предстоящему чемпионату Европы-2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе турнира соперниками англичан станут команды Словении, Дании и Сербии.

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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