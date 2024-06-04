Англия разгромила сборную из топ-100 перед Евро-2024 по футболу

Сборная Англии по футболу нанесла разгромное поражение команде Боснии и Герцеговины в товарищеском матче, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Ньюкасл-апон-Тайне, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей отличились Коул Палмер (60-я минута с пенальти), который забил дебютный мяч в составе сборной Англии, Трент Александер-Арнольд (85-я) и Харри Кейн (89-я).

Сборная Англии находится в процессе подготовки к предстоящему чемпионату Европы-2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе турнира соперниками англичан станут команды Словении, Дании и Сербии.

Добавим, что Босния и Герцеговина находится на 74-м месте в рейтинге сборных ФИФА.