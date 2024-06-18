Роналду разоблачили перед стартом Португалии на Евро-2024

Бывший тренер "Зенита" чешский специалист Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Евро-2024 Португалия - Чехия, сообщают Vesti.kz. Отдельно он высказался о нападающем португальцев 39-летнем Криштиану Роналду.

Встреча группы F в Лейпциге начнется в 00:00 по казахстанскому времени.

"Понятно, что победа сборной Чехии будет чудом, но почему бы и нет? В жизни должно быть место чудесам. Да, у нас нет таких звезд, как в сборной Португалии, но организованная игра в обороне может принести результат.

Стоит ли бояться Роналду? Нет, он не угроза для сборной Чехии. Криштиану уже не тот, что раньше. И точно не является главной ударной силой португальцев", - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".