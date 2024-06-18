Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости по теме: Евро 2024

Комментарии

Роналду разоблачили перед стартом Португалии на Евро-2024

Роналду разоблачили перед стартом Португалии на Евро-2024
©x.com/selecaoportugal

Бывший тренер "Зенита" чешский специалист Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Евро-2024 Португалия - Чехия, сообщают Vesti.kz. Отдельно он высказался о нападающем португальцев 39-летнем Криштиану Роналду.

Встреча группы F в Лейпциге начнется в 00:00 по казахстанскому времени.

"Понятно, что победа сборной Чехии будет чудом, но почему бы и нет? В жизни должно быть место чудесам. Да, у нас нет таких звезд, как в сборной Португалии, но организованная игра в обороне может принести результат.

Стоит ли бояться Роналду? Нет, он не угроза для сборной Чехии. Криштиану уже не тот, что раньше. И точно не является главной ударной силой португальцев", - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".

Для Роналду этот Евро станет шестым в карьере - это абсолютный рекорд. В своем дебютном турнире в 2004 году нападающий дошел со сборной до финала, в 2016 году португальцы победили на Евро.

Загрузка статистики...


Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Роналду Криштиану Португалия Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Чехия

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 22:28
Евро-2024
©x.com/selecaoportugal Роналду разоблачили перед стартом Португалии на Евро-2024
Сегодня , 21:43
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Сборная Грузии забила исторический гол на Евро-2024
Сегодня , 20:28
Евро-2024
©x.com/selecaoportugal Названы шансы команды Роналду на Евро-2024
Сегодня , 16:55
Евро-2024
©x.com/DFB_Team Уникально и необычно: в сборной Германии нашли, как удивить фанатов на Евро
Сегодня , 15:51
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Незаменимый или обуза? В Португалии возникли споры по поводу участия Роналду в Евро-2024
Сегодня , 14:26
Евро-2024
©x/EURO2024 Мбаппе пропустит матчи Евро-2024: подробности
Сегодня , 13:18
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Новый рекорд Роналду или где смотреть матч Евро-2024: Португалия - Чехия
Сегодня , 11:28
Евро-2024
©depositphotos.com/Prehistorik Турция vs Грузия: где смотреть матч Евро-2024
Сегодня , 10:11
Евро-2024
©depositphotos.com/Oleksandr_Gusev Назван фаворит в споре за звание лучшего игрока Евро-2024
Сегодня , 09:44
Евро-2024
©x.com/KMbappe Мбаппе отреагировал на чудовищную травму на Евро-2024
Сегодня , 08:11
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Дальше без Мбаппе? Стали известны последствия чудовищной травмы на Евро-2024
Сегодня , 02:03
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Не день Мбаппе: не смог забить на Евро в пустые ворота, после этого ему сломали нос
Сегодня , 01:57
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Килиан Мбаппе помог сборной Франции стартовать с победы на Евро
Вчера , 23:27
Евро-2024
©x.com/equipedefrance Сборная Франции приняла решение по Мбаппе на первый матч Евро-2024
Вчера , 22:59
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Громкая сенсация на Евро-2024: фавориту не засчитали два гола
Вчера , 22:46
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Тренер сборной Украины объяснил разгромное поражение на Евро-2024
Вчера , 21:32
Евро-2024
©instagram.com/kff_team Сборную Казахстана сравнили с участниками Евро-2024
Вчера , 21:00
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Сборная Румынии сотворила историю после разгрома на Евро-2024
Вчера , 19:53
Евро-2024
©x.com/EURO2024 Сенсацией с разгромом завершился матч Украины на Евро-2024
Вчера , 19:37
Евро-2024
©x.com/EURO2024 На Евро-2024 установлен рекорд
Вчера , 18:04
Евро-2024
©x.com/DFB_Team Нойера раскритиковали за автогол на Евро: Мануэль ответил хейтерам
Вчера , 17:15
Евро-2024
©x.com/uafukraine Сборные Румынии и Украины представили составы на матч Евро-2024
Вчера , 15:25
Евро-2024
©twitter.com/euro2024 Роналду одной фотографией показал настрой Португалии на Евро
Вчера , 13:26
Евро-2024
©twitter.com/euro2024 На Роналду снова напали. Его ответные действия вызвали восторг зрителей
Вчера , 12:00
Евро-2024
©depositphotos.com/alizadastudios Аршавин раскрыл причины провала лидеров Англии в матче с Сербией
Вчера , 11:43
Евро-2024
©twitter.com/euro2024 Фанаты призвали Роналду. Его реакция удивила всех
Вчера , 11:08
Евро-2024
©twitter.com/dbufodbold Такого еще не было! Защитник "Барселоны" установил рекорд Евро
Вчера , 10:12
Евро-2024
©facebook.com/equipedefrance Австрия vs Франция: где смотреть матч Евро-2024
Вчера , 09:56
Евро-2024
©Facebook/SeFutbol Звездный вундеркинд VS легенда: игроки с 25-летней разницей в возрасте встретятся на Евро-2024?
Вчера , 08:50
Евро-2024
©depositphotos.com/Prehistorik Бельгия vs Словакия: где смотреть матч Евро-2024
© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus