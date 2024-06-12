Роналду рассказал о своей главной мечте в 39 лет

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, какого это продолжать штамповать голы в свои 39 лет. Также высказался о своей футбольной мечте, передают Vesti.kz.

Ранее он помог Португалии оформить разгром перед стартом Евро-2024 и установил новый мировой рекорд.

"Забивать голы - это приятно, но для себя я стараюсь получать от этого удовольствие. Я знаю, что у меня осталось не так много лет. Это особое удовольствие, когда есть возможность играть год за годом после 35. Мне 39. Каждый год - это наслаждение. Забивать голы - это часть моей ДНК. Самое главное - посвятить себя делу. Моя любовь к сборной - на всю жизнь. Трофей? Мечтаю об этом", - приводит его слова Record.

На данный момент на счету Роналду 895 мячей: 130 из них - за национальную команду, 765 - на клубном уровне.

На предстоящем чемпионате Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, португальцы в группе F сыграют с командами Турции, Грузии и Чехии.

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