Названы самые возрастные игроки, попавшие в заявку своих сборных на предстоящий чемпионат Европы-2024 по футболу, который пройдет в Германии, передает Vesti.kz.

Первое место в рейтинге занимает Пепе из сборной Португалии, которому в феврале исполнился 41 год.

На второй строчке расположился его знаменитый соотечественник из саудовского "Аль-Насра" – Криштиану Роналду (39 лет).

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Замыкает тройку самых возрастных футболистов полузащитник мадридского "Реала" хорват Лука Модрич, родившийся на семь месяцев позже Роналду.

Добавим, что Модрич является обладателем "Золотого мяча", а у Роналду таких трофеев - пять.

В десятку также попали Хесус Навас (Испания), Гиорги Лория (Грузия), Мануэль Нойер (Германия), Оливье Жиру (Франция), Петер Пекарик (Словакия), Каспер Шмейхель (Дания) и Юрай Куцка (Словакия).