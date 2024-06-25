Расписание матчей Евро-2024 на 25 июня: во сколько начало и где смотреть трансляцию

Сегодня, 25 июня, состоится 12 игровой день чемпионата Европы-2024 по футболу, который проходит в Германии, передают Vesti.kz.

Свои игры в рамках третьего тура группового этапа проведут команды из групп C и D.

Так, в 21:00 по астанинскому времени пройдут матчи Нидерланды - Австрия и Франция - Польша. Первую игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport, а вторую - Qazaqstan.

В 00:00 начнутся матчи Дания - Сербия и Англия - Словения. Их трансляция также будет доступна на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.

Определилась первая пара плей-офф Евро-2024

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.