Претендент на "Золотой мяч" оскандалился на Евро-2024

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии по футболу Джуд Беллингем нецензурно выразился в сторону своей команды на чемпионате Европы, передает Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

В матче третьего тура группового этапа Евро-2024 против сборной Словении Беллингем несколько раз указывал сокомандникам на ошибки в грубой форме. Также он отпустил несколько неприятных выражений в сторону капитана сборной Харри Кейна и защитника Кирана Трипьера.

"Эй, отдай уже *** пасс. Уже поздно контролировать, *** пасуй", – расшифровало издание слова футболиста благодаря эксперту в чтении по губам Джереми Фримену.



Матч между сборными Англии и Словении закончился нулевой ничьей. Благодаря этому словенцы смогли набрать три очка в своей группе, что впоследствии помешало Хорватии выйти в плей-офф.

Добавим, что Беллингем является одним из главных претендентов на получение "Золотого мяча".

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