Почему Роналду в хорошей форме в 39 лет? Тренер дал ответ

Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением, как 39-летнему нападающему сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду удается поддерживать себя в хорошем физическом состоянии, сообщают Vesti.kz.
"Почему Роналду в хорошей форме? Когда он перемещается в новую страну, то он покупает себе дом, где он строит себе тренажерный зал специально или футбольное поле. Он таким образом благоустраивается, что может 24 часа в день, если захочет, заниматься индивидуально. Он правильно питается, правильно тренируется", - сказал Корнеев в эфире "Матч ТВ".
Напомним, Роналду отыграл полный матч за сборную Португалии на Евро-2024 против Чехии (2:1) в рамках первого тура группового этапа.
Следующую игру португальцы проведут 22 июня против Турции, которая накануне обыграла Грузию (3:1).
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