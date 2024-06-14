Новый рекорд установлен на Евро-2024

В ночь с 14 на 15 июня стартует чемпионат Европы-2024 матчем Германия - Шотландия. Встреча группы А пройдет в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена", передают Vesti.kz.

Начало - в 00:00 по времени Астаны.

Евро: где смотреть матч открытия Германия - Шотландия

По информации Opta Sports, Юлиан Нагельсман - самый молодой главный тренер в истории Евро.

Главному тренеру сборной Германии сегодня 36 лет и 327 дней.

Нагельсман превзошел рекорд Срешко Катанеца, который на Евро-2000 был главным тренером сборной Словении в 36 лет и 333 дня.

В квартете А также представлены команды Венгрии и Швейцарии.

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