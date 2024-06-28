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Новости по теме: Евро 2024
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Неудачник Евро-2024 подрался с фанатом

Неудачник Евро-2024 подрался с фанатом
©depositphotos.com

Ваня Милинкович-Савич поучаствовал в драке в преддверии игры 3-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Сербии и Дании (0:0), передает Vesti.kz со ссылкой на bombardir.ru.

Инцидент произошел в баре Мюнхена, куда 27-летний футболист "Торино" пришел в выходной день. При этом есть две версии случившегося.

Сербские СМИ пишут, что Милинкович-Савич подрался с фанатом, который раскритиковал спортсмена за употребление алкоголя.

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Владелец бара, в свою очередь, утверждает, что голкипер конфликтовал с охраной заведения, которая не хотела пускать его.

Сербия вылетела с Евро-2024 по итогам группового этапа, а Ваня все три матча провел в запасе.

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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