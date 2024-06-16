Необычный рекорд случился в матче действующего чемпиона Евро

Впервые в истории чемпионатов Европы по футболу три гола были забиты в первые 16 минут матча, передают Vesti.kz со ссылкой на Opta Sports.

Это случилось в матче сборных Италии и Албании (2:1).

До этого рекорд был 18-я минута в матче Исландия - Англия в 2016 году.

Первыми успеха добились албанцы на 22-й секунде усилиями Недима Байрами, ставшего автором самого быстрого гола в истории Евро. На это итальянцы ответили точными ударами Алессандро Бастони и Николо Бареллы на 11-й и 16-й минутах соответственно.

Италия - действующий чемпион Евро.

Следующую игру в квартете B чемпионата Европы-2024 Албания проведет с Хорватией 19 июня, а 20-го числа Италия встретится с Испанией.