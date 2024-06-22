Назван новый фаворит Евро-2024

Вратарь сборной Украины по футболу Андрей Лунин назвал фаворита проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ua.tribuna.com.

"Кто фаворит на победу на Евро? На данный момент - Испания", – заявил Лунин.

Напомним, что сборная Испании выступает в группе B, где поочередно обыграла команды Хорватии (3:0) и Италии (1:0).

Отметим, что ранее суперкомьютер на основе статистики и аналитики к фаворитам Евро-2024 причислял сборную Англии, также в тройку входили команды Франции и Германии. Испания в этом списке располагалась лишь на четвертом месте.

Добавим, сам Лунин принял участие в первой игре сборной Украины, в котором его команда разгромно уступила Румынии (0:3). В матче со словаками (2:1) голкипер "Реала" уже не играл.