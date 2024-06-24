Нагельсман отреагировал на спасение Германии на 92-й минуте

Главный тренер сборной Германии по футболу Юлиан Нагельсман прокомментировал игру против Швейцарии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы-2024 в Германии, передают Vesti.kz.

Встреча группы А состоялась во Франкфурте-на-Майне и завершилась со счетом 1:1. Причем команда Нагельсмана отыгралась на 90+2-й минуте усилиями вышедшего на замену Никласа Фюллькруга.

Германия с первого места вышла в плей-офф на Евро-2024, вторую путевку забрала Швейцария

"Мы разбудили стадион тем, что сравняли счет. Против Швейцарии было некомфортно играть, они были очень агрессивны. На самом деле мы хорошо защищались на протяжении длительного времени, а после 0:1 мы много старались, много рисковали и в итоге заслужили очко", - приводит слова Нагельсмана пресс-служба НФС.

Турнирное положение команд: Германия (7 очков), Швейцария (5), Венгрия (3), Шотландия (1).

В плей-офф вышли немцы и швейцарцы, а шотландцы вылетели с континентального турнира. Судьба венгров решится по итогам третьего тура, поскольку в следующую стадию Евро проходят четыре лучшие команды, занявшие третьи места.