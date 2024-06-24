На Евро побили рекорд Буффона

Голкипер сборной Германии по футболу Мануэль Нойер установил новый рекорд на домашнем чемпионате Европы-2024, передают Vesti.kz.

Германия с первого места вышла в плей-офф на Евро-2024, вторую путевку забрала Швейцария

По информации Opta Sports, матч третьего тура группового этапа против Швейцарии стал для него 18-м на Евро - это рекорд среди вратарей (у итальянца Джанлуиджи Буффона 17).

Обе сборные вышли в плей-офф, Германия забила восемь голов на групповом этапе крупного турнира впервые с ЧМ-2006, который также проходил в Германии.

Никлас Фюллькрюг забил второй гол на Евро-2024 после выхода на замену, всего у него четыре гола со скамейки на ЧМ и Евро - рекорд Германии.

Напомним, в плей-офф выходят команды, занявшие в группах первое и второе место, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии.