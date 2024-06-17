На Евро-2024 установлен рекорд

На чемпионате Европы по футболу забито 25 голов. Треть из них состоялись после дальних ударов, сообщают Vesti.kz.

По данным Opta, восемь из 25 голов или 32 процента всех мячей текущий момент на проходящем в Германии турнире забиты с дальних дистанций.

Сообщается, что это новый рекорд в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является Италия.

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