На Евро-2024 побили рекорд российского футболиста

Сборная Албании по футболу забила самый быстрый гол в истории Евро. Это случилось в матче первого тура с Италией, передают Vesti.kz.

Его автором на 22-й секунде стал Недим Байрами.

По информации Opta Sports, предыдущий рекорд принадлежал россиянину Дмитрию Кириченко, который забил Греции в 2004 году на 01:05.

При этом Албания не смогла удержать преимущество, пропустив впоследствии два мяча от Алессандро Бастони (11-я) и Николо Бареллы (16-я).

Следующую игру в квартете B чемпионата Европы-2024 Албания проведет с Хорватией 19 июня, а 20-го числа Италия встретится с Испанией.