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Новости по теме: Евро 2024
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Модрич вошел в историю Евро: подробности

Модрич вошел в историю Евро: подробности
©UEFA

Футболист сборной Хорватии Лука Модрич отметился уникальным достижением на чемпионате Европы-2024, который проходит в Германии, передают Vesti.kz.

В матче третьего тура группового этапа Евро-2024 против сборной Италии (1:1), который прошел в Лейпциге, Модрич забил гол, успешно сыграв на добивании после неудачной попытки с пенальти.

Таким образом, он стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы - 38 лет и 289 дней.

Модрич побил рекорда экс-нападающего сборной Австрии Ивицу Вастича, который отметился забитым мячом в матче против команды Польши (1:1) на Евро-2008 в возрасте 38 лет и 257 дней.

Сам хорват, который в итоге был признан лучшим игроком матча, отреагировал на свое достижение.

"Мой рекорд? Для меня это ничего не значит, ведь это не помогло команде. Грустная ночь", – приводит слова Модрича Madrid Xtra.

После трех туров в активе Хорватии два очка. В плей-офф от группы вышли Испания (9) и Италия (4). Замыкает квартет Албания с одним баллом.

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Модрич Лука Хорватия Италия

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