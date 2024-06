Модрич вошел в историю Евро: подробности

Футболист сборной Хорватии Лука Модрич отметился уникальным достижением на чемпионате Европы-2024, который проходит в Германии, передают Vesti.kz.

В матче третьего тура группового этапа Евро-2024 против сборной Италии (1:1), который прошел в Лейпциге, Модрич забил гол, успешно сыграв на добивании после неудачной попытки с пенальти.

Таким образом, он стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы - 38 лет и 289 дней.

Модрич побил рекорда экс-нападающего сборной Австрии Ивицу Вастича, который отметился забитым мячом в матче против команды Польши (1:1) на Евро-2008 в возрасте 38 лет и 257 дней.

Сам хорват, который в итоге был признан лучшим игроком матча, отреагировал на свое достижение.

После трех туров в активе Хорватии два очка. В плей-офф от группы вышли Испания (9) и Италия (4). Замыкает квартет Албания с одним баллом.

🇭🇷 Luka Modrić is the oldest ever goalscorer in EURO history at the age of 38 years and 289 days 👏#EURO2024 pic.twitter.com/OVTByWBLQF