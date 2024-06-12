Мбаппе узнал условие получения "Золотого мяча"

Нападающий "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе является одним из кандидатов на получение "Золотого мяча" в 2024 году, передают Vesti.kz.

Как пишет Footmercato, для этого ему нужно успешно выступить в Германии.

"Триумф на этом континентальном турнире этим летом также сделает Мбаппе на шаг ближе к его конечной цели - завоеванию "Золотого мяча". И об этом он точно не забыл", - пишет источник.

Килиан со своей стороны жаждет выиграть эту престижную награду:

"Это всегда было моим желанием. Даже в детстве я хотел однажды стать лучшим игроком. Я буду продолжать отдавать всего себя и упорно работать, чтобы достичь этой цели. Это моя работа и часть моей жизни: постоянно совершенствоваться - не теряя при этом удовольствия".

Мбаппе сделал неожиданное заявление о Евро-2024

Сборная Франции начнет свою еврокампанию матчем против Австрии 17 июня. Также в группе D подопечные Дидье Дешама сыграют с командами Польши и Нидерландов.

Что касается "Золотого мяча", церемония вручения приза лучшему футболисту 2024 года по версии журнала France Football состоится 28 октября в парижском театре "Шатле". Номинанты станут известны 4 сентября. Всего будет представлено 10 номинаций.