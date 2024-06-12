Мбаппе сделал неожиданное заявление о Евро-2024

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе поделился весьма неожиданными ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, передают Vesti.kz.

Он также рассказал, чем отличается это Евро от предыдущего.

"Для меня это первый нормальный Евро. В 2021 году турнир проходил во многих странах, поэтому ощущения были другими. Поэтому я не могу дождаться его начала. Конечно, я хочу оставить свой след на Евро. Мы едем в Германию, чтобы творить историю. Это наша работа. Мы готовы, мы жаждем успеха и знаем, что должны сделать. Мы можем сделать что-то хорошее для нашей страны, если привезем кубок домой. Нам придется осваивать его шаг за шагом. Сначала нам нужно хорошо провести групповой этап, а там посмотрим. У нас очень сильная команда, все это знают, но мы не обязаны повторять это каждый раз. Мы едем в Германию с большими амбициями, но и с большой долей смирения. Мы проиграли последний финал Кубка мира. Евро - очень сложное соревнование, как с тактической точки зрения, так и с точки зрения интенсивности игры. Все команды знают друг друга наизусть. Это делает его очень сложным. Мы уже испытали это на себе в 2021 году", - приводит его слова Footmercato.

Франция выступит в группе D, где ее соперниками будут команды Польши, Нидерландов и Австрии.