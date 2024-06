Мбаппе сорвал с себя защитную маску после забитого гола. (Видео)

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил гол на тренировке, играя в защитной маске, сообщают Vesti.kz.

После взятия ворот Мбаппе сорвал защитную маску и выкинул ее.

Mbappe already wants done with the mask! 🎭 pic.twitter.com/mfFpuVRPY4