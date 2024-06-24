Мбаппе сорвал с себя защитную маску после забитого гола. (Видео)

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил гол на тренировке, играя в защитной маске, сообщают Vesti.kz.

После взятия ворот Мбаппе сорвал защитную маску и выкинул ее.

"Мбаппе уже хочет покончить с маской!", - гласит подпись к видео.

Mbappe already wants done with the mask! 🎭 pic.twitter.com/mfFpuVRPY4 — Euro 24 Hub (@Euro24Hub) June 24, 2024

Ранее стало известно, что футболист получил разрешение от УЕФА выступать на Евро-2024 в черной защитной маске.

Напомним, Мбаппе получил травму носа в первом туре группового этапа Евро-2024 в матче против Австрии (1:0). Из-за этого он пропустил игру второго тура против Нидерландов (0:0). Однако перед встречей с Нидерландами форвард представил дизайн своей новой маски и сыграл в товарищеском матче с дублем немецого "Падерборна", в ворота которого забил два гола.

В ночь с 25 на 26 июня Франция проведет заключительный матч группового этапа Евро-2024 против Польши. Перед третьим туром у Франции и Нидерландов по четыре очка, три балла у Австрии и нет набранных очков у Польши, которая стала первым неудачником Евро-2024.