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Новости по теме: Евро 2024
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Стало известно решение УЕФА по маске Мбаппе в матче за плей-офф Евро-2024

Стало известно решение УЕФА по маске Мбаппе в матче за плей-офф Евро-2024
©x.com/equipedefrance

Килиан Мбаппе получил разрешение от УЕФА выступать на Евро-2024 в черной защитной маске, сообщают Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

Форвард сборной Франции уже использовал эту маску на тренировках национальной команды. Ранее сообщалось, что капитану "трехцветных" не позволят играть в маске с французским триколором.

Мбаппе получил травму носа в первом туре группового этапа Евро-2024 в матче против Австрии (1:0). Из-за этого он пропустил игру второго тура против Нидерландов (0:0). Однако перед встречей с Нидерландами форвард представил дизайн своей новой маски и сыграл в товарищеском матче с дублем немецого "Падерборна", в ворота которого забил два гола.

В ночь с 25 на 26 июня Франция проведет заключительный матч группового этапа Евро-2024 против Польши. Перед третьим туром у Франции и Нидерландов по четыре очка, три балла у Австрии и нет набранных очков у Польши, которая стала первым неудачником Евро-2024.

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Метки:
Мбаппе Килиан Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Евро-2024 Польша

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