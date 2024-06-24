Стало известно решение УЕФА по маске Мбаппе в матче за плей-офф Евро-2024

Килиан Мбаппе получил разрешение от УЕФА выступать на Евро-2024 в черной защитной маске, сообщают Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

Форвард сборной Франции уже использовал эту маску на тренировках национальной команды. Ранее сообщалось, что капитану "трехцветных" не позволят играть в маске с французским триколором.

Мбаппе получил травму носа в первом туре группового этапа Евро-2024 в матче против Австрии (1:0). Из-за этого он пропустил игру второго тура против Нидерландов (0:0). Однако перед встречей с Нидерландами форвард представил дизайн своей новой маски и сыграл в товарищеском матче с дублем немецого "Падерборна", в ворота которого забил два гола.

В ночь с 25 на 26 июня Франция проведет заключительный матч группового этапа Евро-2024 против Польши. Перед третьим туром у Франции и Нидерландов по четыре очка, три балла у Австрии и нет набранных очков у Польши, которая стала первым неудачником Евро-2024.