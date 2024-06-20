Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости по теме: Евро 2024
Комментарии

Мбаппе показал маску, в которой сыграет на Евро после перелома носа

Мбаппе показал маску, в которой сыграет на Евро после перелома носа
©facebook.com/equipedefrance

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе провел тренировку в защитной маске, в которой, судя по всему, сыграет на текущем чемпионате Европы-2024 в Германии, передают Vesti.kz.

Мбаппе сломал нос в первом туре с Австрией (1:0) и был заменен. Сообщалось, что он пропустит игры группового этапа и сможет помочь национальной команде только в плей-офф. Однако СМИ информируют, что Килиан готовится сыграть 25 июня в третьем туре с Польшей, а перед этим, 21 июня, подопечные Дидье Дешама встретятся с Нидерландами.

Напомним, континентальный турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.

Загрузка статистики...


Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Мбаппе Килиан Франция Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

Загрузка матч-центра...

Реклама

Новости
© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus