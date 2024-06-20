Мбаппе показал маску, в которой сыграет на Евро после перелома носа

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе провел тренировку в защитной маске, в которой, судя по всему, сыграет на текущем чемпионате Европы-2024 в Германии, передают Vesti.kz.

Мбаппе сломал нос в первом туре с Австрией (1:0) и был заменен. Сообщалось, что он пропустит игры группового этапа и сможет помочь национальной команде только в плей-офф. Однако СМИ информируют, что Килиан готовится сыграть 25 июня в третьем туре с Польшей, а перед этим, 21 июня, подопечные Дидье Дешама встретятся с Нидерландами.

Напомним, континентальный турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.