Мбаппе показал маску, в которой сыграет на Евро после перелома носа

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Мбаппе сломал нос в первом туре с Австрией (1:0) и был заменен. Сообщалось, что он пропустит игры группового этапа и сможет помочь национальной команде только в плей-офф. Однако СМИ информируют, что Килиан готовится сыграть 25 июня в третьем туре с Польшей, а перед этим, 21 июня, подопечные Дидье Дешама встретятся с Нидерландами.
Напомним, континентальный турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.