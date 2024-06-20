В матче Дания - Англия побили достижения Евро-2020 и ЧМ-2024

Интересное достижение было зафиксировано в матче сборных Дании и Англии на групповом этапе чемпионата Европы-2024 по футболу в Германии, передают Vesti.kz.

Англия впервые пропустила и лишилась победы на Евро с рекордом

Команды сыграли вничью 1:1. У британцев на 18-й минуте отличился Харри Кейн, а в составе датчан гол на 34-й минуте забил Мортен Юльманн.

По информации Opta Sports, гол Юльманна стал 13-м из-за пределов штрафной на Евро-2024 – это уже больше, чем за весь ЧМ-2022 (12).

И больше, чем за весь групповой этап Евро-2020 (12).

В третьем туре группы С, 25 июня, сыграют Англия - Словения, Дания - Сербия.

Харри Кейн забил гол на Евро и вошел в историю английского футбола