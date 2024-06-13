Матч Евро-2024 оказался под угрозой срыва. Известна причина

Матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Сербии и Англии находится под угрозой срыва, сообщают Vesti.kz со ссылкой на BBC.

Причина - возможное агрессивного поведения сербских фанатов.

Отмечается, что местная полиция уже выразила обеспокоенность в связи с тем, что 500 "сербских хулиганов" могут оказаться среди нескольких тысяч обычных болельщиков, которые собираются быть на матче. В рамках масштабной операции по обеспечению безопасности будут дежурить более тысячи полицейских.

Матч группы С Англия - Сербия состоится 16 июня в Гельзенкирхене. Также им предстоит сыграть с командами Дании и Словении.

Евро-2024 года пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.

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