Массовая драка произошла на Евро-2024. Видео

На чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии произошла массовая драка с участием болельщиков сборных Англии и Сербии, передает Vesti.kz со ссылкой на The Guardian.

Английские болельщики напали на бар в Гельзенкирхене, в котором находились фанаты из Сербии. Драка закончилась, когда на место приехали 200 полицейских. Один англичанин получил травму головы, медицинская помощь также понадобилась одному полицейскому.

Добавим, что игра сборных Сербии и Англии состоится в ночь с 15 на 16 июня.

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