Криштиану Роналду заявил о победе на Евро-2024

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду оценил результат сборной Португалии по футболу на Евро-2024, передают Vesti.kz.

Напомним, команда Роберто Мартинеса дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Франции по пенальти (0:0, пен. 3:5). Роналду не считает выступление команды провальным.

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"На чемпионате Европы у людей были слишком высокие ожидания от нашей команды, и в итоге они не оправдались. На мой взгляд, результат не был разочарованием, он был частью роста команды, которой нужно время, и у тренера должно быть время, чтобы научить команду играть по-своему.

На мой взгляд, это было позитивный турнир. Никто не любит проигрывать, но для меня [выступление на Евро] не было провалом, я думаю, это была победа. Если бы мы обыграли Францию по пенальти, то вышли бы в полуфинал, и все были бы счастливы. Там бы мы встретились с Испанией. Так что, на мой взгляд, никакого разочарования не было.

Уверенность в себе остается неизменной. Я вижу, что команда хорошо работает после хорошего чемпионата Европы. Он не был был великолепным [для нас], но все же он был хорошим. Прошлое есть прошлое, а мы должны жить настоящим. Мы уверены, что все будет хорошо", - цитирует Роналду Sapo24.