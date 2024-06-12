Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал автором очередного мирового рекорда, передают Vesti.kz.

Он помог национальной команде разгромить в контрольной игре Ирландию в рамках подготовки к чемпионату Европы-2024.

По информации Международной федерации футбольной истории и статистики, матч против Ирландии стал для португальца 1226-м на топ-уровне. Таким образом, он превзошел бывшего вратаря сборной Бразилии Рожерио Сени.

Роналду сыграл 698 матчей в чемпионатах Португалии, Англии, Испании, Италии и Саудовской Аравии, а также 101 игру в кубковых турнирах и Суперкубке этих стран. Кроме того, на его счету 220 матчей в международных клубных турнирах и 207 игр за национальную сборную.

На предстоящем Евро, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, португальцы в группе F сыграют с командами Турции, Грузии и Чехии.