Ключевой игрок сборной Англии неожиданно уехал с Евро-2024: подробности

Нападающий сборной Англии и "Манчестер Сити" Фил Фоден покинул расположение национальной команды, сообщают Vesti.kz.
По информации инсайдера Фабрицио Романо Фоден отправился на родину в связи с рождением третьего ребенка.
Ожидается, что футболист вернется в состав сборной Англии на Евро-2024 к воскресенью.
❤️🏴 Phil Foden, back home to be present for the birth of his third child.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024
He’s expected to be back with the England squad at Euro 2024 by Sunday. pic.twitter.com/LinGoD9Qou
Сборной Англии вынесли неутешительный вердикт на Евро-2024
Напомним, сборная Англии заняла первое место в группе C, набрав пять очков. Свой матч в 1/8 финала англичане проведут в воскресенье 30 июня. Ее соперник определится по итогам группового этапа.
Загрузка статистики...
Загрузка матч-центра...