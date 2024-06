Ключевой игрок сборной Англии неожиданно уехал с Евро-2024: подробности

Нападающий сборной Англии и "Манчестер Сити" Фил Фоден покинул расположение национальной команды, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо Фоден отправился на родину в связи с рождением третьего ребенка.

Ожидается, что футболист вернется в состав сборной Англии на Евро-2024 к воскресенью.

