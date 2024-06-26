Сборной Англии вынесли неутешительный вердикт на Евро-2024

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гари Нэвилл раскритиковал игру своей национальной команды на Евро-2024, сообщают Vesti.kz. Англичане набрали пять очков в группе C и вышли с первого места в плей-офф турнира.

"Никаких наигранных схем нет. Мы выглядим весьма примитивно, и это грустно, потому что я думаю, что мы способны на большее. Не только игроки на поле, но и те, кто сидит на скамейке запасных", – приводит слова Невилла BBC.

Напомним, сборная Англии в квартете C обыграла Сербию (1:1), а также сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0).