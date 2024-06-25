Известная певица оконфузилась из-за Роналду: видео

Американская певица Камила Кабельо приехала в Португалию с концертом и решила поднять настроение публике, упомянув Криштиану Роналду. Весь зал закричал знаменитое Siuuu, но она ошибочно восприняла это как недовольное Booo, передают Vesti. kz.

Все началось с того, что певица поздравила сборную Португалии с победой в матче. Команда обыграла Турцию на чемпионате Европы в субботу. Камила даже сказала по-португальски: "Поздравляю, Португалия".

"Я слышала, что вчера у вас был футбольный матч, и знаю, что вы победили, так что, возможно, я являюсь вашим талисманом. Болельщица, которую я встретила вчера, попросила меня сказать что-нибудь, поэтому: Вперед, Криштиану Роналду", - сказала певица на выступлении.

Зрители кричали и произносили фирменное выражение футболиста Siuuu, которое он произносит после забитого гола, но Кабельо этого не поняла.

"Не освистывайте меня, ведь мне сказали, что это вам понравится. Но он мне действительно очень нравится", - добавила певица.

Camila Cabello qui félicite le Portugal hier à Lisbonne, et qui dit « Forza Cristiano Ronaldo »



Elle pense être huée alors que c'est juste des SIIIUUUUUUUU 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/X2Xm3famVi — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) June 24, 2024

Напомним, что сборная Португалии досрочно вышла в плей-офф Евро-2024. Роналду установил на турнире новый рекорд.