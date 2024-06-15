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Новости по теме: Евро 2024

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Игрок сборной Испании сотворил историю на чемпионатах Европы

Игрок сборной Испании сотворил историю на чемпионатах Европы
©x.com/EURO2024

Хавбек сборной Испании Ламин Ямаль вышел в стартовом составе на матч группового этапа Евро-2024 против команды Хорватии, сообщают Vesti.kz.

По данным Opta Sports полузащитник "Барселоны" стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. На сегодняшний день Ямалю исполнилось 16 лет и 338 дней.

Отметим, что сборные Испании и Хорватии выступают в группе B. Матч между ними проходит в Берлине. Также в этом квартете представлены команды Италии и Албании.

Игрок "Ливерпуля" вошел в историю чемпионатов Европы

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Испания

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