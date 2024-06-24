Хорватия - Италия: где и как смотреть матч Евро-2024

В ночь с 24 на 25 июня состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу Хорватия - Италия, передают Vesti.kz.

Встреча группы B пройдет в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена" и обслужит ее нидерландский судья Данни Маккели. Начало - в 00:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazaqstan, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Турнирное положение команд: Испания (6 очков), Италия (3), Албания (1), Хорватия (1).

Испанцы уже вышли в плей-офф континентального турнира, тогда как остальным командам предстоит решить судьбу других путевок в 1/8 финала.

В следующую стадию Евро проходят команды, занявшие в квартетах первое и второе место, а также четыре лучшие сборные из числа третьих мест.

Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии.

Албания - Испания: где и как смотреть матч Евро-2024