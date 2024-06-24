Албания - Испания: где и как смотреть матч Евро-2024

В ночь с 24 на 25 июня состоится матч Албания - Испания в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу в Германии, передают Vesti.kz.

Встреча группы B пройдет в Дюссельдорфе на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" и обслужит ее рефери из Швеции Гленн Нюберг. Начало - в 00:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Турнирное положение команд: Испания (6 очков), Италия (3), Албания (1), Хорватия (1).

Как видно, испанцы уже обеспечили себе место в плей-офф, тогда как другие сборные будут до последнего бороться за выход из группы.

Напомним, в следующую стадию континентального турнира выходят команды, занявшие в квартетах первое и второе место, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.