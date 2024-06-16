Харри Кейн рассказал, почему его стали больше уважать

Нападающий "Баварии" и сборной Англии по футболу Харри Кейн ответил на вопрос о том, насколько по-другому он чувствует себя сейчас по сравнению с чемпионатом мира-2022 в Катаре, передают Vesti.kz.
"Со стороны я бы сказал, что меня, наверное, начали больше уважать как одного из лучших нападающих в мире.
Когда ты играешь в таком клубе, как "Бавария", это приходит, если ты проводишь отличный сезон. Так же, как в "Реале", "Барселоне" и других топ-клубах.
Так что с этой точки зрения, возможно, у меня другая аура", - приводит его слова The Sun.
В минувшем сезоне Бундеслиги Кейн провел за "Баварию" 32 матча, забил 36 голов и отдал 8 результативных передач.
Сегодня, 16 июня, Англия проведет первый матч на Евро-2024 против Сербии. Начало - в 00:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке.
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