Харри Кейн рассказал, почему его стали больше уважать

Нападающий "Баварии" и сборной Англии по футболу Харри Кейн ответил на вопрос о том, насколько по-другому он чувствует себя сейчас по сравнению с чемпионатом мира-2022 в Катаре, передают Vesti.kz.

"Со стороны я бы сказал, что меня, наверное, начали больше уважать как одного из лучших нападающих в мире.

Когда ты играешь в таком клубе, как "Бавария", это приходит, если ты проводишь отличный сезон. Так же, как в "Реале", "Барселоне" и других топ-клубах.

Так что с этой точки зрения, возможно, у меня другая аура", - приводит его слова The Sun.