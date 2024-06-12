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Новости по теме: Евро 2024

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"Группа смерти" Евро-2024: Испания, Италия, Хорватия и андердог

"Группа смерти" Евро-2024: Испания, Италия, Хорватия и андердог
©depositphotos.com

Vesti.kz продолжают серию материалов, в котором знакомит с участниками предстоящего чемпионата Европы по футболу 2024 года. На этот раз представляем так называемую "группу смерти", в которую попали титулованные сборные и один явный аутсайдер.

Так, в группе В борьбу поведут Испания - чемпионы Европы 2008 и 2012 годов, чемпионы мира 2010 года; Хорватия - вице-чемпионы мира-2018 и бронзовые призеры ЧМ-2022; Италия - действующие чемпионы Европы; и скромная Албания.

Андердог

Сборная Албании смогла занять в своей отборочной группе Е первое место. Но "орлы" лишь по дополнительным показателям обошли сборную Чехии, набрав с ними одинаковое количество очков - по 15. Да и в целом группа была очень ровной – помимо чехов и албанцев в ней были также сборная Польши, Молдовы и Фарерских островов.

Лучшими бомбардирами команды в отборе стали Ясир Асани из корейского "Кванджу" и Недим Байрами из "Сассуоло", забившие по три гола. В рейтинге ФИФА сборная Албании находится на 66-й позиции. Ее конкуренты в группе Испания идут на восьмом месте, Италия – на девятом, а Хорватия –десятая. Так что, несмотря на вторую корзину, албанцы наверняка считаются аутсайдерами группы. Хотя в своем последнем товарищеском матче "красно-черные" и обыграли Азербайджан со счетом 3:1, но до этого были поражения от Швеции (0:1) и Чили (0:3).

У Албании уже есть опыт игры на континентальном первенстве – на Евро-2016 сборная дебютировала и даже смогла занять третье место в группе, одержав победу над румынами (1:0).

В составе сборной Албании есть два игрока Бундеслиги: голкипер Симон Симони из "Айнтрахта" и полузащитник "Дармштадта" Клаус Гьясула. Но больше всего игроков албанской сборной выступают за итальянские клубы – целых 10, распределенных по позициям неравномерно – два голкипера, по четыре защитника и полузащитника, но ни одного форварда. Тем не менее матч со сборной Италии в группе наверняка станет чуть ли не "дерби".

Стоит обратить внимание на надежного защитника "Аталанты" Берата Джимсити, с которым бергамаски выиграли Лигу Европы.

"Скуадра Адзурра"

Сборная Италии после победы на Евро-2020, ставшей второй в ее истории (первая –в далеком 1968 году), не смогла отобраться на ЧМ-2022 несмотря на то, что в своей отборочной группе никому не проиграла ни разу, но с 16 очками пропустила вперед сборную Швейцарии, а в полуфинале раунда плей-офф была сенсационно обыграна Северной Македонией со счетом 1:0. С трудностями столкнулись итальянцы и при отборе на Евро-2024, заняв второе место в группе С, при равном количестве очков с занявшей третье место Украиной, обойдя ее лишь по дополнительным показателям. А лучшим бомбардиром стал полузащитник "Интера" Давиде Фраттези с тремя голами.

Главным тренером сборной Италии с августа 2023 года является Лучано Спаллетти  два раза с "Зенитом" побеждавший в чемпионате России, но свой главный трофей – первенство Италии взял с "Наполи" в сезоне-2022/23, приведя клуб из Неаполя к чемпионству спустя 33 года! Но возникает резонный вопрос - удастся ли Лучано зарекомендовать себя и на уровне сборных?

Главная звезда сборной, конечно, же голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма, а молодая надежда в нападении – Федерико Кьеза из "Ювентуса". Практически все игроки сборной представляют местный чемпионат – только пара киперов играют за рубежом: вратарь Гульермо Викарио в "Тоттенхэме" и полузащитник Жоржиньо в "Арсенале".

"Фурия роха"

Сборная Испании "на бумаге" выглядит большим фаворитом, чем действующие чемпионы. "Красная фурия" будет участвовать на Евро в 12-й раз, трижды они были чемпионами (1964, 2008 и 2012), в последнее свое чемпионство в финале победив как раз Италию с разгромным счетом 4:0. Испанцы – единственные, кто выиграл Евро два раза подряд.

Рекордсменами сборной Испании по числу сыгранных матчей на Евро являются Жорди Альба, Сеск Фабрегас и Андрес Иньеста - по 16. Лучший бомбардир на чемпионатах Европы - Альваро Мората (6 мячей).

Главный тренер сборной Испании – Луис де ля Фуэнте , выигрывавший чемпионат Европы 2019 года с молодежной сборной (U21).

В Лиге Наций последнего сезона (2022/23) Испания одержала победу, в полуфинале обыграв будущих соперников по группе сборную Италии (2:1), а в финале – еще одних соперников по группе B – команду Хорватии (0:0, 5:4 по пенальти)

В сборной есть два игрока из Бундеслиги – защитник Алехандро Гримальдо из "Байера" и форвард Дани Ольмо, представляющий "РБ Лейпциг". Молодая надежда сборной Испании – 16-летний форвард "Барселоны" Ламин Ямал.

Месть за Евро-2020 и прощание Модрича

У испанцев помимо "Скуадры Адзурры" есть еще очень сильный конкурент – сборная Хорватии. Как это ни странно, лучший результат "шашечных" на европейском первенстве  –лишь четвертьфинал на Евро-96 и Евро-2008. На последнем Евро вице-чемпионы мира проиграли уже в 1/8 финала – будущим соперникам по группе B сборной Испании в дополнительное время со счетом 3:5.

Рекордсменом сборной Хорватии по числу сыгранных матчей на Евро является Лука Модрич - 13.

Лучший бомбардир Хорватии на чемпионатах Европы - Иван Перишич (4 мяча), у Модрича - 3

Главным тренером сборной по-прежнему является Златко Далич (с 2017 года), с которым хорваты выигрывали серебро на ЧМ-2018 в России и бронзу в Катаре в 2022 году.

Лучший бомбардир отбора – Андрей Крамарич из "Хоффенхайма" (4гола).

Многолетние лидеры команды - Лука Модрич из "Реала" и Иван Перишич из "Хайдука". Для Модрича этот Евро станет последним  и медаль первенства континента очень хорошо может дополнить список достижений легенды хорватского футбола.

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Италия Хорватия Испания Албания

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