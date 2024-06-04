"Группа смерти": откуда появилось это выражение и кто в нее попал на Евро-2024

До старта чемпионата Европы-2024 по футболу остается чуть больше десяти дней. Первый этап турнира – групповой, где 24 команды сыграют свои матчи в восьми квартетах. Наиболее сильно своим составом выделяется группа B, уже окрещенная специалистами, болельщиками и СМИ так называемой "группой смерти". О том, откуда вообще ведет свое происхождение это крылатое выражение, о предыдущих "группах смерти" на мировых и европейских первенствах – в материале Vesti.kz.

Grupo de la muerte

Если коротко, "группа смерти" - это турнирная группа, состоящая из очень сильных команд, среди которых трудно выявить явного фаворита.

Вначале фраза grupo de la muerte ("группа смерти" в переводе с испанского) использовалась в основном в испаноязычной среде (Испания и страны Латинской Америки) в 70-80х годах 20 века. Впервые это выражение стало использоваться на чемпионате мира 1970 года, проходившего в Мексике. Так в СМИ стала обозначаться группа 3, в состав которой входили действующие на тот момент чемпионы мира англичане, ведомая самим Пеле сборная Бразилии (чемпионы мира 1958 и 1962 годов), сборная Чехословакии (вице-чемпионы Европы) и крепкая сборная Румынии ("темная лошадка"). В результате группу, а затем и весь чемпионат выиграла сборная Бразилии, ставшая первым трехкратным чемпионом мира!



Фото: ©ФИФА

На чемпионате мира 1982 года, проходившего в Испании, местные СМИ окрестили этой фразой группу С второго этапа, состоящую из трех сборных – Бразилии, Италии и Аргентины!

Дело в том, что чемпионат мира-1982 проходил по уникальной схеме – так как число участников данного чемпионата мира было увеличено с 16 в предыдущим первенстве до 24 сборных, то было решено провести его в два групповых этапа. Сначала 24 команды, поделившись на шесть групп по четыре сборные в каждой выбирали 12 сильнейших (по две лучшие сборные с каждой группы), а на втором этапе прошедшие сборные сортировались в четыре группы, по три сборные в каждой. И лишь одна сборная выходила сразу в полуфинал (четвертьфинальную стадию плей-офф было решено отменить).

В результате состав группы С оказался просто "бомбическим" : трехкратные на тот момент чемпионы мира, "фавориты всегда" - сборная Бразилии, действующие чемпионы мира сборная Аргентины и очень крепкая сборная Италии, которая и выиграла группу, а в итоге и сам мундиаль. Сначала итальянцы обыграли аргентинцев со счетом 2:1, а затем также минимально одолели сборную Бразилии (3:2) и вышли сразу в полуфинал турнира.

Хотя если взглянуть на состав группы B, то он также был очень сильным – действующие чемпионы мира сборная ФРГ, хозяева турнира испанцы и родоночальники футбола – Англия. Победителем этой группы стали немцы. И, кстати, в итоге в финале ЧМ 1982 года и сошлись сборные Италии и ФРГ. Итальянцы выиграли со счетом 3:1 и стали вторыми трехкратными чемпионами мира на тот момент (после Бразилии).



Фото: ©ФИФА

На следующем чемпионате мира 1986 года, проходившего в Мексике, также фигурировало выражение "группа смерти". Более того, с этого чемпионата мира оно становится постоянным на крупнейших турнирах по футболу (а вскоре и другим видам спорта). Этим мы обязаны тренеру сборной Уругвая Омару Боррасу, который посетовал, что его сборная попала в "группу смерти". Это была группа Е, куда помимо действующих на тот момент чемпионов Южной Америки попали сборная Германии ( вице-чемпионы мира), Дания (бронзовые призеры Евро-1984) и крепкая команда Шотландии. Так как матч между Уругваем и Шотландией широко освещался британскими СМИ, то выражение "группа смерти" с этого момента перекочевало в англоязычную среду и, таким образом, стало общеупотребимым во всем мире. А матч Шотландии и Уругвая в борьбе за третье место в группе, при определенных обстоятельствах дающее проход в 1/8 финала по новым на тот момент правилам, закончился безголевой ничьей, которая в итоге оказалась выгодна южноамериканцам: среди шести команд занявших третьи места в своих групп они оказались четвертыми по дополнительным показателям, а именно четыре команды из шести третьих и выходили в следующий этап!



Фото: x.com/UruguayFootENG

Также можно отметить, что уже "задним числом", в 2018 году Никита Симонян вспомнил ЧМ 1958 года, где в одну группу (четвертую) попали сборные Бразилии с 16-летним дебютантом Пеле в составе, сборная Англии, а также очень крепкие на тот момент сборные Австрии и СССР (который спустя два года выиграет первый Кубок Европы). Тогда Бразилия заняла первое место, Австрия последнее, а Англия и СССР разделили 2-3 места с одинаковым количеством очков и разницей мячей. А так как тогда разница мячей считалась единственным дополнительным показателем, то между Англией и СССР была назначена еще одна дополнительная игра – ее выиграли советские футболисты со счетом 1:0 и были допущены в четвертьфинал турнира.

"Группа мгновенной смерти"

Спортивный шотландский журналист Алли Маккоист ввел в 1992 году на чемпионате Европы в обиход фразу "группа мгновенной смерти" - вариацию "группы смерти", в которой из квартета команд три являются заведомо сильными и последняя слабая четвертая с самого начала практически не имеет никаких шансов. Речь шла о сборной Шотландии, попавшей в группу B Евро-92 к сборной Германии (действующим чемпионам мира), сборной Нидерландов (действующим чемпионам Европы) и к сборной СНГ, которая на правах правопреемницы СССР выступала как действующий вице-чемпион Европы. Примечательно, что шотландская сборная тогда наперекор журналисту разгромила сборную СНГ (3:0), но так и не смогла выйти из этой группы.



Фото: ©УЕФА

В мире нет определенного однозначного мнения, какая из групп турнира должна подходить под название "группы смерти", так как сила команд величина относительная и разные специалисты и болельщики трактуют выражение по-разному, особенно в разных регионах. К рейтингу ФИФА тоже очень много претензий. Тем не менее перед чемпионатом Европы 1996 года специалисты и болельщики, назвавшие квартет С "группой смерти" на основе мирового рейтинга – Германия, Италия, Чехия и Россия на тот момент входили в топ-10 рейтинга ФИФА (!), и не прогадали. Из этой группы не смогла отобраться сборная Италии, вице-чемпионы мира. А вышедшие в четвертьфинал Германия и Чехия в итоге и разыграли европейский трофей в финале первенства континента. Хотя, например, группа B в составе Франции, Испании, Румынии и Болгарии (полуфиналиста ЧМ-94года) тоже смотрелась очень сильной.



Фото: ©УЕФА

В 21 веке ярлык "группа смерти" часто вешают на некоторые группы всевозможных турнирах и отборочных играх к ним в том числе, также в клубном футболе, например, на групповом этапе Лиги чемпионов, а затем и Лиги Европы. Для борьбы с неравномерным распределением используют посевы команд, корзины и другие ухищрения, но все равно из-за неоднозначности рейтинга команд и просто рандома практически постоянно болельщики и СМИ видят на турнирах так называемые "группы смерти".

Считается, что на каждом крупном турнире обычно бывает минимум одна "группа смерти". На Евро-2024 такой группой считают группу B составе действующих чемпионов Европы - итальянцев, бронзовых медалистов последнего ЧМ - сборной Хорватии, трехкратных чемпионов Европы - Испании и Албании, для которых, видимо, подходит и частный случай Маккоиста из 1992 года – "группа мгновенной смерти", так как албанцы видятся заведомо слабее трех других сборных из этого квартета.

Напомним, Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля. Матчи пройдут в десяти городах Германии.