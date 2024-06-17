Громкая сенсация на Евро-2024: фавориту не засчитали два гола

Сборные Бельгии и Словакии стартовали на Евро-2024 в Германии, сообщают Vesti.kz. Матч группы E состоялся во Франкфурте-на-Майне.
Бельгийцы, несмотря на статус фаворита встречи, уже на седьмой минуте пропустили гол. Его автором стал Иван Шранц.
⏱ 7’ | Goal Slovakia. 0-1. #BELSVK 🇧🇪🇸🇰pic.twitter.com/J5Mcb1IEyY— Football World ⚽ (@xFootballWorld_) June 17, 2024
"Красные дьяволы" попытались отыграться, и на 58-й минуте Ромелу Лукаку сумел забить гол. Однако турецкий арбитр Халил Мелер отменил гол после просмотра VAR: Лукаку находился в офсайде.
Второй гол бельгийцы забили на 86-й минуте, и вновь героем эпизода стал Лукаку. Но и здесь взятие ворот было отменено из-за нарушения правил в атаке.
🚨🚨| GOAL: LUKAKU EQUALISES!!!! OPENDA ASSIST!!!— Transfer Sector (@TransferSector) June 17, 2024
Belgium 1-1 Slovakia #EURO2024
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Таким образом, Словакия одержала сенсационную победу.
🇸🇰❤️#EURO2024 | #BELSVK pic.twitter.com/LohUuS6LFe— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 17, 2024
Ранее в этой группе сборная Румынии сенсационно разгромила команду Украины со счетом 3:0.
В следующем туре Украина 21 июня сыграет в Дюссельдорфе против Словакии. 22 июня Бельгия и Румыния встретятся в Кельне.
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