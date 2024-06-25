Футболист сборной Испании сотворил историю на Евро-2024

Нападающий сборной Испании по футболу Ферран Торрес отметился историческим достижение на чемпионате Европы-2024, проходящем в Германии, сообщают Vesti.kz.

В матче третьего тура группового этапа Евро-2024 с Албанией (1:0) вингер "Барселоны" забил победный гол.

Для него этот мяч стал 20-м за национальную команду. Таким образом, Торрес является самым молодым футболистом в истории сборной Испании, который достиг этой отметки.

Всего этой отметки в истории сборной Испании достигли 25 футболистов. Торресу на момент матча было 24 года.

REPORT: Group B winners Spain triumphed for a third time at EURO 2024 thanks to a Ferran Torres goal 📰👇#EURO2024 | #ALBESP — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 24, 2024

При этом Испания впервые ни разу не пропустила на групповом этапе чемпионатов мира и Европы. "Красная фурия" набрала 9 из 9 возможных очков в группе В с Италией (4), Хорватией (2) и Албанией (1) , выиграв все матчи группового этапа с общим счетом 5:0.

Испания стала второй сборной в истории, выигравшей все три матча группового этапа Евро без пропущенных мячей. На Евро-2020 это удалось сделать Италии.

Кроме того, Испания первой набрала 9 очков на Евро-2024. В 1/8 финала испанцы встретятся с одной из команд, занявших третье место в группах A, D, E или F.