Футболист сборной Испании сотворил историю на Евро-2024

Нападающий сборной Испании по футболу Ферран Торрес отметился историческим достижение на чемпионате Европы-2024, проходящем в Германии, сообщают Vesti.kz.

В матче третьего тура группового этапа Евро-2024 с Албанией (1:0) вингер "Барселоны" забил победный гол.

Для него этот мяч стал 20-м за национальную команду. Таким образом, Торрес является самым молодым футболистом в истории сборной Испании, который достиг этой отметки.

Всего этой отметки в истории сборной Испании достигли 25 футболистов. Торресу на момент матча было 24 года.

