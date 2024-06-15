"Франция - фаворит Евро-2024?". Мбаппе сделал заявление

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался об ожиданиях болельщиков от выступления команды на чемпионате Европы в Германии, сообщают Vesti.kz.

Команда Дидье Дешама сыграют в группе D со сборными Австрии, Польши и Нидерландов.

"Франция – фаворит Евро-2024? Нас это не волнует. Фаворит определяется на бумаге, на поле это все не работает. Даже если мы будем фаворитами, это не изменит наш подход к турниру", - цитирует Мбаппе Madrid Zone.

Первый матч на Евро-2024 Франция проведет 17 июня против команды Австрии.

Мбаппе рассказал об изменениях в работе Дешама в сборной Франции

Добавим, что в начале июня Мбаппе стал игроком "Реала", перейдя туда на правах свободного агента после окончания контракта с ПСЖ.

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