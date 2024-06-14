Мбаппе рассказал об изменениях в работе Дешама в сборной Франции

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе высказался о главном тренере команды Дидье Дешаме, передают Vesti.kz.

"Он оставил свой след в сборной Франции как игрок, а затем как тренер. Он уже не тот тренер, каким был, когда я пришел. Он смог эволюционировать, сохранив при этом свои высокие стандарты и принципы, потому что, на мой взгляд, каждый тренер умрет со своими принципами, а это основа профессии. Тренер всегда придает одинаковое значение своей группе. Он знает, что нужно для победы, но у меня такое чувство, что он стал немного гибче. Может быть, это возраст, а может быть, тот факт, что команда стала моложе. Он адаптировался к новому поколению.

Что бы ни случилось, он оставил неизгладимый след в своей карьере в сборной Франции. Теперь, если он хочет войти в историю, мы должны сделать что-то этим летом, потому что все, что ему нужно сделать, - это выиграть Евро в качестве тренера. После этого он поставит все галочки. Мы сделаем все, что в наших силах. Что бы ни ждало его в будущем, я хочу поздравить его. Снимаю шляпу перед ним, за все, чего он добился", - приводит слова Мбаппе Footmercato.