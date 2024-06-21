Экс-игрок клуба КПЛ прокомментировал скандал на Евро-2024

Экс-защитник "Кайрата" Раде Дугалич высказался о возможном снятии сборной Сербии с чемпионата Европы из-за агрессивного поведения албанских и хорватских болельщиков, сообщают Vesti.kz.

"Те, кто нас не любит, постоянно организовывают провокации. Албания и Хорватия нас не любят. Наверное, мы им нужны, но они нам точно не нужны. Слышал, что Сербия может сняться с турнира, но вряд ли такое возможно. УЕФА точно никому не позволит это сделать", - Metaratings.ru Дугалич.

В Футбольном союзе Сербии были готовы пойти на такой шаг, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не накажет сборные Хорватии и Албании за скандирование их болельщиками оскорблений и угроз в адрес сербов.

Во время матч между сборными Хорватии и Албании (2:2) во втором туре группового этапа фанаты скандировали на трибунах лозунг Ubij Srbina (Убей серба). Националистические выпады в адрес сербов продолжились и после матча.

Ранее УЕФА оштрафовал на 14,5 тысяч евро ФСС за "провокационное послание" сербских болельщиков в ходе матча с Англией и за "бросание предметов" на поле.

Албания также оштрафована на 37 375 евро за пиротехнику, бросание предметов и националистические транспаранты и речевки в ходе прошедшего ранее матча с Италией.