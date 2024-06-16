Действующий чемпион сенсационно пропустил самый быстрый гол в истории Евро. Видео

На чемпионате Европы по футболу забит самый быстрый гол в истории турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его автором стал полузащитник сборной Албании Недим Байрами. 25-летний игрок отличился в матче против Италии. Он поразил ворота соперника уже на 21-й секунде.

Отметим, что сборная Италии является действующим чемпионом Европы. Тогда как Албания - дебютант. Команды играют в группе В, в которой ранее сборная Испании разгромила Хорватию.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.