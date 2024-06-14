Дебют мечты? Шесть игроков могут провести первые матчи за сборную на Евро-2024

Мы наконец-то дождались дня начала Евро-2024! Сегодня, 14 июня, в Германии будет сыгран первый матч главного турнира лета. Приближаясь к долгожданному стартовому свистку, мы продолжаем акцентировать внимание на интересных фактах о составах команд. Сегодня корреспондент Vesti.kz познакомит вас с шестью футболистами, которые еще ни разу не играли за свои сборные, но могут сделать это впервые сразу на Евро-2024.

В составах 24 национальных команд есть имена 622 футболиста, и только шесть из них еще не играли на международном уровне. Сразу скажем, что половина из них - вратари. Это 23-летний Мадс Хермансен из Дании ("Лестер Сити"), 26-летний Генрих Равас из Словакии ("Нью-Инглэнд Революшн") и 34-летний Оливер Бауманн из Германии ("Хоффенхайм").

Вряд ли что-то изменится до конца Евро-2024, поэтому они едут на чемпионат как резервные, третьи вратари. У каждого есть по два конкурента, у которых есть опыт выступлений за команду. К примеру, чтобы сыграть Бауманну на Евро, наверняка что-то должно случиться с Мануэлем Нойером ("Бавария") и Марком-Андре тер Стегеном ("Барселона").

У полевых футболистов шансов чуть больше, хотя и они вряд ли дождутся дебюта без форс-мажора. 21-летний турецкий защитник Ахметджан Каплан ) выделяется из троицы полевых. Потому что он попал в окончательную заявку без каких-либо травм и вынужденных замен.

Скорее всего, Каплан будет только четвертым вариантом среди центрдефов сборной Турции и вторым запасным. Его дебют не исключен, но вряд ли в тренерском штабе намерены целенаправленно рисковать.

Два других полевых игрока, которые являются потенциальными дебютантами, играют за одну сборную. Это нидерландские футболисты Иан Маатсен "Челси" ) и). Первый играет на позиции левого защитника. Он провел классные полгода в аренде в "Боруссии", с которой дошел до финала Лиги чемпионов . Но уже после Евро 22-летний Иан вернется в расположение "Челси".

Что касается 23-летнего нападающего Зикрзе, то он забил 12 голов во всех турнирах в составе итальянской "Болоньи". Сейчас его трансферная стоимость равна 50 миллионам евро, и это на 10 миллионов больше, чем у Маатсена.

Любопытно, что Иан изначально был в расширенном списке сборной, но затем был отсеян. Однако из-за травмы Френки де Йонга ("Барселона") он был вызван вновь, и ему пришлось срочно прерывать уже начавшийся отпуск. А вот Зиркзе изначально не был даже в расширенном списке, но потом получил шанс из-за травмы Тена Копмейнерса ("Аталанта").

На фоне всех вышеперечисленных футболистов, Маатсен и Зиркзе являются перспективными игроками с уже довольно неплохой узнаваемостью. У них есть неплохие шансы получить шанс для дебюта за сборную, причем сразу на таком большом турнире.

Напомним, что 17-й по счету чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Ранее вышло полное расписание игр и прямых трансляций в Казахстане. Подробнее с ним можете ознакомиться ниже:

Евро-2024 в Германии: полное расписание игр и трансляций