Де Брюйне рассказал о своем будущем после матча с Румынией

32-летний полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне высказался о своем будущем после матча с Румынией во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024 в Германии, передают Vesti.kz.

Бельгийцы победили со счетом 2:0, а Де Брюйне стал автором второго мяча.

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"Я играю в этой команде ("Манчестер Сити") уже 10 лет, и у меня есть много знаний, которые я могу передать молодым игрокам, но я еще не решил, когда закончу карьеру", - приводит его слова пресс-служба УЕФА.

В карьере Де Брюйне также были "Вольфсбург", "Вердер", "Генк" и "Челси".

В третьем туре группы E, 26 июня, сыграют Словакия - Румыния, Украина - Бельгия.