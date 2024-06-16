Болельщик совершил нападение на полицию на Евро-2024

Во время шествия фанатов перед матчем 1-го тура группового этапа Евро-2024 Польша – Нидерланды состоялось нападение на полицию, передают Vesti.kz.

По информации источника, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить огонь, поскольку разъяренный мужчина с киркой набросился на болельщиков и на самих полицейских.

Изначально полиция применила перцовый баллончик, а только затем огнестрельное оружие. Как сообщает Bild, у нападавшего было при себе коктейль Молотова. Подчеркивается, что этот мужчина получил ранение в ногу. На текущий момент ему оказывается медицинская помощь.

Напомним, матч Польша – Нидерланды пройдет на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге.